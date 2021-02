Controlli serrati della polizia locale, ieri sera a Bari, in relazione agli obblighi previsti dall’attuale normativa anti-contagio: sono 18 le persone sanzionate nel solo quartiere Umbertino, in particolare tra via Cognetti e via Abbrescia, per non aver indossato i dispositivi di protezione obbligatoria, nonostante si trovassero all’aperto e tra la gente. Sempre a Bari, in tarda serata, gli agenti hanno individuato pericolosi assembramenti anche a Carrassi, dove sono stati elevati verbali verso altre 5 persone riunitesi senza indossare le mascherine di protezione

In questo ambito, in poche ore in città sono state elevate sanzioni per un totale di 9.200 euro. Ieri pomeriggio, inoltre, gli accertamenti della polizia locale si sono concentrati nei circoli ricreativi della città: a San Girolamo sono stati sanzionati 4 avventori, tutti seduti intorno ad un tavolo da gioco, cosiddetto “panno verde”, intenti a giocare a carte senza indossare le prescritte mascherine. Anche in questo caso sono state elevate sanzioni per 1600 euro.

