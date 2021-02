“C’è bisogno di plasma iperimmune all’Ospedale San Paolo”. A scriverlo è l’assessore all’Ambiente e allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, in un post pubblicato poche ore fa sui social. “Oggi voglio fare un appello e mi rivolgo a tutti coloro che hanno avuto il Covid ma si sono negativizzati da almeno 21 giorni. Andate a donare il vostro plasma. Può essere importante per migliorare il quadro clinico di pazienti che, sfortunatamente, sono gravi – scrive Petruzzelli.

L’appello è rivolto in particolare a cittadini che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 65 anni. Non possono donare le donne che hanno avuto gravidanze, anche non portate a termine e chiunque abbia in precedenza fatto trasfusioni. “Donare è sempre importante. In questo momento lo è ancora di più. Perchè solo facendo tutti tutto quello che possiamo riusciremo insieme a superare questa situazione di emergenza che ormai ha cambiato le nostre vite da un anno. Io sono negativo da poco più di una settimana ma appena mi sarà possibile sarà la prima cosa che farò. Aiutatemi a spargere la voce, è importante” – ha concluso l’assessore. Per donare, ha sottolineato a monte del post Petruzzelli, “E’ necessario contattare il numero 080.5843618”.

(Foto Facebook Petruzzelli)

