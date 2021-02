“Con buona probabilità la Puglia resterà in zona gialla, aspettiamo il rapporto della cabina di regia. L’andamento, però, è stabile, non abbiamo grosse impennate”. Anche se “abbiamo segnali che un po’ ci preoccupano, come l’aumento dei casi nei bambini più piccoli che è probabilmente legato al dilagare della variante inglese”.

Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, ospite della trasmissione “Un giorno da pecora” su Radio1. “Nei bambini – ha aggiunto – osserviamo casi con pochissimi sintomi o senza sintoni. Si conferma, quindi, che anche la variante non dà casi più gravi della malattia nei bambini, almeno per il momento”. Alla domanda se preferirebbe una zona gialla o arancione ha risposto: “Da assessore alla Sanità preferirei la zona arancione, perché con la zona gialla è difficile far passare il messaggio che non significa che c’è assenza di rischio”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.