E’ stata attivata questa mattina, da parte della Asl Bari, la sesta postazione per la campagna vaccinale anti Covid per il personale scolastico. La nuova sede vaccinale, in accordo con l’amministrazione comunale, è stata realizzata all’interno del Palalivatino, a Capurso. Oggi le squadre di vaccinatori dell’azienda sanitaria barese sono al lavoro per vaccinare 220 operatori dei due istituti comprensivi San Giovanni Bosco-Venisti e San Domenico Savio-Rita Levi Montalcini.

