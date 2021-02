“Dagli studi si è visto che i luoghi in cui è più facile la circolazione del virus sono purtroppo i ristoranti, pub, pizzerie, al chiuso ovviamente. Sono luoghi in cui si sta seduti per tanto tempo, senza mascherina, inevitabilmente in questi posti c’è anche scambio di oggetti. Le occasioni di contagio stando seduti a tavola per diverso tempo sono tante”.

Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, ospite della trasmissione “Un giorno da pecora” su Radio1 rispondendo alla domanda in quali occasioni ci sono maggiori possibilità di contagio da Covid.

