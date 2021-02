Questa mattina la giunta comunale ha approvato il progetto per la manutenzione straordinaria di sei arterie stradali principali del Municipio II, per un importo complessivo di 688mila euro. I lavori consentiranno di risolvere uno dei problemi più insidiosi per la circolazione stradale nel territorio municipale che consiste nel sollevamento del piano viario causato dalle radici dei pini.

Le strade interessate dai lavori, che cominceranno entro la fine del mese di marzo, sono viale Gandhi e viale madre Teresa di Calcutta, cui è destinato circa il 50% dell’importo complessivo (333mila euro), via Mitolo e via Renato Dell’Andro (181mila euro) e via Carrante, nel tratto compreso tra via Vitantonio Di Cagno e stradella Cannaruto (94mila euro), e viale Giovanni XXIII, nel tratto tra corso Alcide De Gasperi e via Giulio Petroni (79mila euro).

“Si tratta di una manutenzione straordinaria imponente – ha commentato Giuseppe Galasso – considerando che il nuovo asfalto coprirà una lunghezza di 4,2 chilometri per un’estensione di oltre 164mila metri quadri, ovvero l’equivalente della superficie di 15 campi di calcio regolamentari. Ovviamente procederemo prima con operazioni di fresatura per sostituire i vecchi strati d’asfalto e rimuovere le porzioni sollevate in modo da riportare il manto stradale sullo stesso piano. Il nostro obiettivo è concludere i cantieri entro la stagione estiva”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.