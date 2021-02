È stato arrestato in flagranza di reato per aver tentato di estorcere del denaro ad una donna e aver reagito con violenza al suo rifiuto. È accaduto ieri sera a Bari, nei pressi di via Capruzzi. L’uomo, un 49enne di Bitetto, ha avvicinato una donna che prelevava la sua auto dal parcheggio – regolarmente pagato – e le avrebbe chiesto del denaro, invitandola a pagare il classico “caffè”.

Al rifiuto della donna, il parcheggiatore abusivo, già destinatario peraltro di DASPO urbano (il divieto di accesso alle manifestazioni sportive), ha iniziato a colpire con calci e pugni l’autovettura, tentando anche di rompere lo specchietto retrovisore.

La scena non è passata inosservata ai carabinieri i quali, in transito nella zona, hanno immediatamente fermato ed identificato l’uomo. Date le circostanze e la gravità della situazione, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso il carcere di Bari, dove è stato convalidato l’arresto e si trova tutt’ora ristretto.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.