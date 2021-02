La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che sono state pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Bari le graduatorie definitive degli iscritti alle scuole d’infanzia comunali per l’anno educativo 2021/2022.

Per coloro che risultano non ammessi, ma che nell’istanza di iscrizione hanno indicato altri istituti quali seconda e terza scelta, si ricorda che sarà cura del funzionario della scuola “capofila”, ove l’istanza risulta in eccedenza rispetto alla ricettività, provvedere all’inoltro tempestivo delle domande di iscrizione agli istituti indicati in subordine, previa verifica della ricettività degli istituti alternativi.

Le graduatorie definitive, dalle quali si evince il numero dei posti a disposizione distinti per tempo scuola (tempo prolungato ore 16 / tempo ridotto ore 13), sono disponibili sul sito del Comune di Bari a questo link.

