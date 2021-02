Una telefonata anonima, giunta alle prime ore del mattino al 112, avvisava della presenza di un ordigno all’interno dell’edificio che ospita la Motorizzazione civile di Bari. La denuncia allertava i militari della possibilità di esplosione del palazzo.

Così i militare hanno provveduto subito all’evacuazione della struttura, che era già aperta, con il personale all’interno. Sono in corso gli accertamenti per la ricerca dell’eventuale ordigno ma anche per individuare l’autore della telefonata anonima. Sul posto sono presenti i carabinieri e la polizia in compagnia di artificieri e unità cinofile.

