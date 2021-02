La rete di quello che era il baby club completamente divelta e, all’interno, alcuni dei giochi per i bambini rotti e vandalizzati. È ciò che è accaduto all’intento del parco “2 Giugno” negli scorsi giorni: a darne testimonianza, le fotografie scattate da alcuni cittadini, appartenenti al gruppo dei Ciclisti Urbani. Questi ultimi, nell’avvicinarsi all’area per verificarne lo stato, testimoniano di aver notato segni di ruote di biciclette sul fango.

Condividendo le immagini all’interno dei loro gruppi, inoltre, avrebbero saputo da altri sportivi della città che, in altre circostanze recenti, qualcuno avrebbe addirittura cercato di dare fuoco alle giostrine del parco. “Chiediamo l’intervento dell’assessore comunale ai Lavori pubblici sulla vicenda, non solo per il ripristino, ma per installare le famose telecamere nel parco – Non solo per il ripristino, ma per installare le famose telecamere nel parco. Purtroppo Bari é vittima di vandalismo e in altri giardini e piazze della città abbiamo assistito ad altri atti simili”, concludono.

