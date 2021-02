Un post affidato alla sua pagina Facebook per manifestare tutto il suo disappunto in relazione al ritardo con cui stanno avvenendo le consegne dei vaccini in Puglia. Così Carmine D’Anelli, sindaco di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, ha condiviso con la cittadinanza e non solo il suo pensiero di provvedere autonomamente all’approvvigionamento delle dosi tramite l’acquisto diretto del vaccino russo Sputnik.

“Sui vaccini sto perdendo la pazienza – scrive il primo cittadino su Facebook – O chi di dovere si decide ad intervenire tempestivamente o agirò in autarchia. Lo Sputnik V russo è efficace e disponibile sul mercato Non è sottoposto a normativa europea e quindi acquistabile – prosegue – Tremila dosi le potrei comprare gratis utilizzando le indennità di sindaco che non ho mai percepito. Ancora qualche giorno e poi deciderò”, conclude il sindaco.

