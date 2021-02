A partire da lunedì, fino all’8 marzo, saranno sospese le lezioni in presenza ad Acquaviva delle Fonti. A comunicarlo il sindaco, Davide Carlucci, in seguito a due decessi causa Covid. “La notizia si aggiunge al grande numero di segnalazioni che ci arrivano dalle scuole ai medici di base, oltre che dalla Prefettura – scrive Carlucci in un post pubblicato sul social. La decisione ha come obiettivo, spiega il sindaco, quello di “Agevolare la campagna di vaccinazioni negli istituti scolastici”.

L’ordinanza sarà pubblicata nelle prossime ore. Ad Acquaviva, va specificato, secondo quanto scritto da Carlucci in un post pubblicato nella giornata di ieri, sono 140 i positivi, su un totale di 497 in isolamento e 228 in attesa di tampone.

