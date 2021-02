Arriva in Puglia un nuovo resort di lusso targato Four Seasons Hotels and Resorts e Omnam Group. Il nuovo hotel sorgerà in Salento, a 40 minuti di auto da Ostuni, e conterà 150 camere e suite con accesso diretto alla spiaggia. L’annuncio ieri di John Davison, President e CEO di Four Seasons Hotels and Resorts: «Mentre cresciamo come brand – ha detto – il nostro obiettivo è quello di aprire alberghi nelle migliori destinazioni del mondo e in mercati dove possiamo portare la nostra esperienza di lusso di alto livello. La Puglia rappresenta il raggiungimento di questo duplice obiettivo. Questo progetto, grazie alla sinergia con la Omnam Investment Group di David Zisser, è perfetto per rafforzare ed espandere la nostra presenza in Italia, un mercato per noi cruciale. Non vediamo l’ora di fissare nuovi standard di ospitalità in questa bellissima regione, creando opportunità sorprendenti per i nostri ospiti nello scoprire con Four Seasons questa meravigliosa destinazione».

David Zisser, Founder e CEO di Omnam Group ha aggiunto: «Sempre più viaggiatori desiderano scoprire la Puglia, e non vediamo l’ora di presentare la miglior offerta di lusso del territorio, non solo attraverso un design unico ed esperienze d’elezione, ma anche attraverso l’esclusivo servizio per il quale Four Seasons è conosciuto in tutto il mondo».

Il resort sorge a soli 40 minuti di auto da Ostuni, Alberobello e Monopoli. Le camere e suite sono situate in unità che ricordano ville private, affacciate sul mare, progettate da HKS Architects, mentre gli interni sono curati da ODA Architecture.

Il resort include sei ristoranti, un bar & grill accanto alla piscina, un lobby lounge bar, un signature bar e un beach club. Ed ancora sale riunioni, una sala da ballo, centro benessere con un centro fitness, 10 sale trattamenti, hammam, sauna, piscina e un centro yoga.

