Un vero e proprio agguato quello messo a segno, ieri sera, a Taranto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un giovane di 20 anni con piccoli precedenti penali è stato avvicinato da due persone in scooter mentre si trovava in via Crispi. Giunti in prossimità della vittima, uno dei due sicari a in moto avrebbe iniziato a sparare con una pistola.

Il 20enne è stato ferito da un colpo all’addome e, soccorso, è stato trasferito all’ospedale Santissima Annunziata del capoluogo ionico. Qui, il ragazzo è stato subito portato in sala operatoria e sottoposto a intervento chirurgico.

Sul caso indaga la squadra mobile della Questura di Taranto, anche per provare a capire se ci sono collegamenti tra questo episodio e un’altra sparatoria avvenuta, sempre a Taranto, solo quattro giorni fa. Vittima dell’agguato di lunedì scorso un altro uomo, ferito alle gambe da colpi di arma da fuoco nel rione Salinella.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.