“In vista dell’afflusso di persone previsto, in aggiunta al potenziamento delle risorse per i controlli anti-assembramenti, ho disposto il divieto di stazionare nelle zone più frequentate del paese e il divieto di consumare cibi e bevande nelle stesse”. Lo dichiara il sindaco di Polignano, Domenico Vitto. Il divieto riguarda Piazza Moro, piazza Garibaldi, centro storico, lungomare Modugno, lama Monachile, piazza Trinità, piazza Caduti di via Fani e frazione San Vito.

“Confidiamo nell’intelligenza e nel senso civico di tutti, doti imprescindibili per resistere e uscire da questo periodo buio”, ha concluso.

Ordinanza anche a Conversano. Il sindaco Giuseppe Lovascio ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado fino al 7 marzo, con le lezioni che proseguono tramite la didattica a distanza; coprifuoco anticipato alle 20.30 con una ulteriore restrizione per i ragazzi under 16, per i quali scatta “il divieto assoluto di muoversi sul territorio comunale, dalle ore 16 alle 7 del giorno successivo”, se non accompagnati da un genitore o familiare maggiorenne.

