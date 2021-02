“Se qualcuno pensa di intimorirmi si sbaglia di grosso”. Così il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro su Facebook pubblicando la foto del portone della sua casa incendiato nella notte. L’episodio è avvenuto all’indomani della pubblicazione dell’ordinanza sindacale con cui è stato imposto il divieto di stazionamento in alcune zone della città.

“Episodi come questo non dovrebbero mai accadere soprattutto perché minano la sfera privata di un sindaco”. Con queste parole la consigliera regionale del Pd, Debora Ciliento, sull’episodio di cronaca avvenuto a danni del sindaco Amedeo Bottaro. Questa mattina, infatti, il primo cittadino ha pubblicato la foto del portone della sua abitazione incendiato.

“Questi atti – continua Ciliento – non dovrebbero mai accadere in un Paese civile come il nostro. Rivolgo la mia piena solidarietà al sindaco Amedeo Bottaro e alla sua famiglia”.

(foto Facebook sindaco Trani)

