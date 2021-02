Sono 27.962 gli over 80 vaccinati contro il Covid in Puglia (circa 6mila in più rispetto a ieri), 11.449, invece, tra docenti e personale scolastico: i dati sono riportati nel report pubblicato dal ministero della Salute e aggiornato ad oggi alle 15. Tra le forze armate, i vaccinati sono 2.379.

Nei primi sei giorni della fase 2 della campagna vaccinale, quindi, sono state vaccinate circa 42mila persone, a queste si aggiungono 158.586 somministrazioni tra il personale sanitario, 22.584 dosi inoculate tra il personale non sanitario e 19.059 vaccini effettuati nella Rsa. Complessivamente, sono state eseguite 242.20 somministrazioni, inclusi anche i richiami già effettuati. (ANSA).

