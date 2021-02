In aumento i casi nelle scuole e negli asili della città. Dopo la Lopopolo, chiusa per quasi dieci giorni a causa di decine di casi tra alunni e maestre, è toccato a due asili comunali. Il Comune ne ha disposto la chiusura con sanificazione in seguito a due accertate positività. L’ordinanza di chiusura ha riguardato l’asilo “AN/8” in via P. Carabellese n. 6, e il Villari in centro. Le strutture riapriranno domani primo marzo.

