Nella mattinata di oggi, domenica 28 febbraio, si è reso necessario il ricovero ospedaliero dell’Arcivescovo di Bari-Bitonto mons. Giuseppe Satriano, risultato positivo al Covid.

Pur non destando gravi preoccupazioni, in accordo con il proprio medico di medicina generale, il ricovero consente un continuo e costante monitoraggio del suo stato di salute. Ne dà notizia l’Arcidiocesi di Bari Bitonto. Satriano, 60enne di origini brindisine, prima di arrivare a Bari è stato vescovo di Rossano Cariati, in Calabria. Il suo insediamento è avvenuto lo scorso 25 gennaio.

