Sorpresi in 15 mentre giocavano animatamente a carte in un circolo privato, in spregio alle norme anti covid, causando disturbo anche ai residenti. Nel pomeriggio di ieri la squadra annonaria della polizia locale, a seguito di alcune indagini e segnalazioni, ha fatto irruzione in un locale di via Canonico Bux ove era in corso un torneo organizzato da un gestore risultato essere privo di qualsiasi autorizzazione amministrativa.

All’esercente sono stati contestati verbali amministrativi per oltre 5mila euro con l’obbligo della immediata chiusura dell’attività illecita. Sempre nel corso del pomeriggio di sabato, insieme ad altre Forze di Polizia, sono state elevate a persone fisiche e pubblici esercenti oltre dieci sanzioni per mancato uso di dispositivi di protezione individuale.

