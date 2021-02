Due incidenti stradali sulla tangenziale in direzione nord e oltre 150 sanzioni elevate per mancato rispetto del codice della strada. Questo il bilancio degli interventi della polizia locale nella serata di ieri. Sanzionate auto in doppia fila e in sosta irregolare sugli attraversamenti pedonali e sugli scivoli per diversamente abili.

Ieri il bel tempo ha determinato il riversarsi di tantissima gente nel centro città con problemi anche per il traffico intenso sulle arterie stradali cittadine.

“L’invito ai cittadini rimane – spiega il comandante della polizia locale Michele Palumbo – quello di non concentrarsi in spazi ristretti o sulle vie centrali per non creare le situazioni di sovraffollamento che in questo periodo di emergenza pandemica vanno evitate”.

