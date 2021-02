Dopo il brusco calo di contagi a Bari dello scorso 22 febbraio, tornano lentamente a risalire i dati pubblicati sul sito del Comune, in cui si osservano delle variazioni in data 24 febbraio: in 2 giorni, i cittadini in isolamento Covid passano da 2.677 alla cifra aggiornata del 22 febbraio: 2.747. Le persone attualmente positive al virus: sono 2.202, in crescita di appena 17 rispetto ai contagiati di due giorni prima (2.185). Le famiglie baresi isolate con almeno un cittadino in isolamento sono 5.246. (+228 la variazioni delle quarantene).

Il numero dei casi in isolamento domiciliare aumenta a Japigia (312 in quarantena e +25 in due giorni), nella zona Marconi-San Girolamo-Fesca e San Paolo (556 e +23 in due giorni), a seguire Carrassi (245 e +23 in quarantena). Nuovi isolati anche a Loseto (181 e +10) e Carbonara (217, +8). Va meglio a Poggiofranco (-11 in quarantena) e rione Libertà (-8).

