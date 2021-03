Incidente, questa mattina, in via Napoli, a Bari. Per cause ancora in fase di accertamento, un autocarro si è scontrato con la parte posteriore di un autobus di linea dell’Amtab e avrebbe preso fuoco, per fortuna senza gravi conseguenze. Traffico in tilt in quella che è una delle principali arterie della viabilità cittadina e dove, ora, sono in corso i rilievi del caso e le operazioni di rimozione dei mezzi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.