Sono 10.397 gli operatori dell’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari a cui è stata somministrata almeno una dose di vaccino contro il Covid-19. In particolare, sono 5.707 gli operatori sanitari vaccinati e 4.690 gli studenti, per una percentuale totale del 90% del personale.

Dal punto di vaccinazione dell’ospedale, situato nei locali dell’ex pronto soccorso sono state eseguite in media oltre 500 vaccinazioni giornaliere, con picchi di oltre 600 somministrazioni. Intanto, dal Policlinico informano che sono in corso le operazioni di contatto telefonico degli operatori non ancora vaccinati per definire il prossimo calendario e avviare la conclusione della campagna di vaccinazione del personale sanitario.

