In Italia sono 1.400.262 le persone che hanno già concluso il ciclo vaccinale, con la somministrazione della prima e della seconda dose: a rivelarlo sono i dati aggiornati pubblicati sul portale ufficiale del ministero della Salute.

Intanto, è stata avviata la fase di sperimentazione del vaccino italiano contro il Covid19 messo a punto dalla casa Takis di Castel Romano, in provincia di Roma, in collaborazione con la Rottapharm Biotech di Monza: oggi la somministrazione al primo volontario sano degli 80 previsti per la fase 1. La vaccinazione è avvenuta nell’ospedale San Gerardo di Monza, uno dei tre centri italiani che, in collaborazione con l’Università di Milano-Bicocca, è coinvolto nella sperimentazione clinica.

