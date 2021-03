Ancora contagi Covid in salita in Puglia, è secondo gli esperti l’effetto del diffondersi della variante inglese, presente ormai in tutte le province e diventata prevalente: oggi su 4686 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 631 casi positivi: 292 in provincia di Bari, 25 in provincia di Brindisi, 10 nella provincia BAT, 116 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 100 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione, 2 provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 29 decessi: 7 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 8 in provincia di Lecce, 5 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.561.952 test.

110.767 sono i pazienti guariti.

32.962 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 147.681, così suddivisi:

56.647 nella Provincia di Bari;

15.656 nella Provincia di Bat;

10.855 nella Provincia di Brindisi;

29.613 nella Provincia di Foggia;

12.524 nella Provincia di Lecce;

21.626 nella Provincia di Taranto;

584 attribuiti a residenti fuori regione;

176 provincia di residenza non nota.

