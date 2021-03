Secondo l’ultimo rapporto pubblicato ieri sera dall’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, all’interno dei reparti di Terapia intensiva degli ospedali pugliesi è stata raggiunta la soglia critica di occupazione dei posti letto, fissata al 30%.

Nei reparti non di Medicina Covid – quelli, cioè, di Pneumologia e Malattie infettive – invece, il tasso di occupazione dei posti letto si attesta al 34%, cioè sei punti percentuali al di sotto della soglia critica fissata, in questo caso, per il 40% dal ministero della Salute.

