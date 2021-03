Sarebbe previsto per il mese di aprile l’arrivo in Italia delle dosi del nuovo vaccino anti-Covid di Johnson&Johnson, di cui si prevede la consegna di 7 milioni e 300mila dosi nel corso del secondo trimestre del 2021. E, anche in virtù di questo programma di nuove consegne, l’obiettivo di chi è al lavoro alla nuova strategia sui vaccini è quello di avviare un trend ascendente di somministrazioni, che si aggiri tra le 300mila e le 500mila dosi al giorno nel mese di aprile, per arrivare a 19 milioni di vaccinazioni al mese.

Per la consegna della nuova tipologia di vaccino Johnson&Johnson si attende il via libera da parte dell’Ema, Agenzia europea del farmaco e dell’Aifa, la corrispettiva italiana. A renderlo noto, il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, durante una recente intervista televisiva: “Entro giugno potrebbero arrivare in Italia alcuni milioni di dosi e 27 milioni entro dicembre”, ha precisato.

