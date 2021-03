“I vaccini devono passare attraverso la procedura centralizzata”. A dichiararlo nel corso di un’intervista rilasciata all’Adnkronos Salute è Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della Puglia, dopo che la Repubblica Ceca ha annunciato l’intenzione di adottare il vaccino russo anche senza l’ok dell’Ema, come ha già fatto l’Ungheria. Per Lopalco, l’adozione el vaccino anti-Covid Sputnik V, senza l’autorizzazione dell’Agenzia europea del farmaco Ema, “Per i Paesi Ue non è un’opzione”.

