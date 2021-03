Saranno oltre mille le assunzioni in Regione Puglia. Ad annunciarlo nelle scorse ore, l’assessore al Personale, Gianni Stea il quale ha dichiarato che, in particolare, saranno 1.021 le assunzioni. “Si è concluso, in pieno accordo con le organizzazioni sindacali, la RSU ed il CUG, il confronto per la definizione dei profili professionali per il personale di comparto della Regione Puglia che consentirà, tra l’altro, l’avvio delle nuove procedure di reclutamento”, ha commentato Stea – dopo un intenso lavoro di confronto con tutte le sigle sindacali siamo riusciti nell’intento di sottoscrivere un documento approvato all’unanimità per dare inizio, con la piena tutela dei lavoratori, ai bandi per le prossime 1.021 assunzioni. Adesso spetta al Formez, la piattaforma utilizzata per i concorsi, accelerare le procedure”.

In questa prima parte, complessivamente, si tratta di 1.021 posizioni tra 228 passaggi di livello, 38 co.co.co e 754 nuove assunzioni a tempo indeterminato. “Come promesso abbiamo accelerato i tempi per sostituire il personale dipendente in uscita. I nuovi posti, con riferimento ai primi 661 del 2020 saranno assegnati entro la prossima estate” – ha concluso Stea che, inoltre, ha assicurato tempi brevissimi anche per gli stessi bandi di concorso.

