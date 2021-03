Una rissa scatenata, con tutta probabilità, dalla richiesta di indossare la mascherina all’interno di un bar. È accaduto ieri pomeriggio a Bovino, in provincia di Foggia dove l’episodio avrebbe avuto come protagonista un gruppo composto da 5 persone foggiane, individuate e fermate dai carabinieri, in seguito, alle porte del vicino Comune di Deliceto. Stando a quanto si apprende, nella rissa sarebbero stati coinvolti il titolare del locale e un cliente, feriti in modo lieve, mentre il bar avrebbe subito danni alle vetrate.

“Bovino è un borgo accogliente, che da sempre apre le proprie porte a tutti, con l’infinita ospitalità dei suoi abitanti – è il commento affidato ad un post Facebook dal sindaco Vincenzo Nunno – ma quanto accaduto oggi ai titolari del bar ‘Giannotti’ poco ha a che fare con l’accoglienza. Siamo in presenza di un vero e proprio episodio di delinquenza che lascia sconcertati e senza parole un’intera comunità”, conclude il primo cittadino di Bovino.

