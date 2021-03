“Queste sono le immagini del lungomare di San Girolamo che da stasera arrivano direttamente nella sala operativa della Polizia Locale”. Il sindaco Antonio Decaro, su Facebook, annuncia l’attivazione delle telecamere sul lungomare di San Girolamo, dopo mesi di attesa da parte dei residenti.

Più volte il lungomare è stato deturpato da teppisti e vandali e i residenti hanno chiesto appunto l’attivazione delle telecamere.

“Nelle prossime settimane – aggiunge il sindaco – ne monteremo altre nei pressi della piastra sul mare, dove sono presenti i due locali per attività ricettive e per la ristorazione per i quali stiamo per pubblicare l’avviso per affidarne la gestione. Nel frattempo abbiamo progettato i due chioschetti e le due aree per le docce per farci trovare pronti per quest’estate”.

I residenti sono invece ancora in attesa delle giostrine promesse sin dalla campagna elettorale con tanto di cartellone, ma mai realizzate.

