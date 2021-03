“Stiamo ancora aspettando le risposte alle 10 domande che con un’interrogazione abbiamo posto al presidente Michele Emiliano ma, come sempre, si elude il confronto politico-istituzionale”. Il riferimento è all’intricata vicenda dell’ospedale Covid in Fiera del Levante a Bari e a parlare, traimte una nota congiunta, sono il deputato Marcello Gemmato, coordinatore pugliese di Fratelli d’Italia, Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo europeo ECR-FdI, il capogruppo regionale Ignazio Zullo e i consiglieri regionali Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Francesco Ventola.

Secondo i referenti regionali di Fratelli d’Italia, l’ospedale costruito nel quartiere fieristico di Bari per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid19 in Puglia è “un colossale monumento all’improvvisazione e all’inadeguatezza. Ma le nostre domande – proseguono i firmatari della nota congiunta – restano lì, come scolpite e non bastano i ‘documentari’ o la ‘chiamata alle armi’. Meritano una risposta. Non a noi di Fratelli d’Italia, ma ai pugliesi”.

