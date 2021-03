“I cosiddetti soggetti fragili saranno immediatamente vaccinati a conclusione” della somministrazione delle dosi anti Covid agli over 80, “penso ottimisticamente fine marzo, inizio aprile”: lo ha detto al Tgr Puglia, l’assessore alla Sanità della Regione, Pierluigi Lopalco. L’assessore ha aggiunto che per gli altri “servizi essenziali, che vanno dall’amministrazione giudiziaria sino alle telecomunicazioni, stiamo quantificando” i soggetti da immunizzare “in maniera da programmare un calendario sulla scorta di quelle che saranno le dosi previste in consegna”.

