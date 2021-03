Atteso per oggi il nuovo dpcm, il primo dell’era Draghi, che sarà valido fino a Pasqua. Questa mattina dovrà essere risolto il dilemma sulla scuola. Gli istituti, tutti, compreso le materne, resteranno chiusi in zona rossa. Ma non si è raggiunto l’accordo ancora sulla zona arancione. Per il ministro Patrizio Bianchi se si chiuderanno le scuole dovranno essere chiusi anche negozi e centri commerciali. Oggi si raggiungerà una intesa anche con i governatori delle Regioni,

Il coprifuoco rimane anche se in fascia bianca potrebbe esser ridotto. Rimane il divieto di spostamento tra le regioni, anche se si trovano in fascia bianca o gialla. Si può uscire soltanto per motivi di lavoro, salute e urgenza, con il modulo di autocertificazione. Si può andare nelle seconde case, ma soltanto se si trovano in fascia gialla o arancione. Nelle seconde case può andare soltanto il nucleo familiare e solo se la casa non è abitata da altri. Bisogna dimostrare di essere proprietari o affittuari da una data antecedente il 14 gennaio 2021 .