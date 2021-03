Serrati controlli sono stati condotti dai Carabinieri della Compagnia di Triggiano nell’ambito del contrasto ai reati predatori. L’operazione è stata condotta nel comune di Adelfia dove all’interno di una masseria è stato ritrovato occultato un trattore rubato due giorni prima ad un agricoltore locale. All’interno della masseria sono stati altresì rinvenuti un’auto rubata lo scorso novembre a Conversano, diversi attrezzi agricoli, e 35 pannelli solari rubati qualche settimana orsono in agro di Adelfia. Il proprietario della masseria, 58 anni, del luogo, già gravato da precedenti, è stato denunciato in stato di libertà.

I Carabinieri della Compagnia di Triggiano, nella giornata di ieri, hanno inoltre rinvenuto il carico completo rapinato il 5 ottobre scorso a un autotrasportatore di nazionalità greca, sulla ss.16 in direzione Brindisi, all’altezza di Mola di Bari. Oltre 172 condizionatori e 66 motori refrigeranti industriali dal valore complessivo di oltre 100.000 euro partiti dalla Spagna e destinati ad un’azienda Greca. Li nascondeva nelle campagne di Capitolo, all’interno di un deposito di ortofrutta, un 43enne di Monopoli, incensurato, che è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione.

