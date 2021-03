Isolamento fiduciario dopo aver avuto contatti con persone risultate, poi, positive al Covid. Accade a Giuseppe Colonna, sindaco di Mola di Bari, che racconta la vicenda che lo vede protagonista sul suo profilo Facebook perché rappresenti un esempio per tutti i cittadini del Comune.

“Ho sempre indossato la mascherina e rispettato le giuste distanze – racconta Colonna nel post pubblicato poche ore fa – ma il rischio zero non esiste e il mio senso di responsabilità mi impone un atteggiamento altamente precauzionale poiché incontro quotidianamente centinaia di persone”. Il sindaco rassicura l’intera cittadinanza sulle sue condizioni di salute: “Sto bene e al momento non manifesto alcun sintomo. Nei prossimi giorni farò il tampone e spero che il risultato sia negativo”, conclude.

(Foto: Facebook)

