“Strutturare e potenziare ulteriormente il radicamento sul territorio di Forza Italia e porre le basi per costruire nuove prospettive”: è l’obiettivo con cui, il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis e il suo vice, il senatore Dario Damian, spiegano la loro presenza, quest’oggi, a Roma.

“Dopo le elezioni regionali e la composizione del governo Draghi, oggi siamo a Roma per lavorare sulla nuova riorganizzazione del partito pugliese”, spiegano i referenti regionali del partito, che anticipano la condivisione, nei prossimi giorni, della nuova “linea” pugliese di Forza Italia: “A breve sarà diffuso il “nuovo vestito” del partito regionale e siamo certi che sarà quello adatto per rilanciare l’azione politica e amministrativa di Fi che, in Puglia come a Roma, ha riconquistato il suo ruolo centrale all’interno della coalizione di centrodestra”, concludono.

