Proseguono le attività in streaming della Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari. Nei primi due mesi del 2021 sono stati 106.922 gli spettatori dei concerti in streaming. Gli appuntamenti, fruibili gratuitamente sulle piattaforme digitali del Teatro, ovvero il canale Youtube Fondazione Petruzzelli, la pagina Facebook ufficiale Fondazione Teatro Petruzzelli e il sito www.fondazionepetruzzelli.it, saranno trasmessi con questa modalità anche nel mese di marzo.

Martedì 2, alle 20.30, Renato Palumbo dirigerà l’Orchestra del Teatro: in programma Sinfonia n. 104 in Re maggiore «London» di Franz Joseph Haydn e Sinfonia n. 3, in la minore, op. 56 «Scozzese». Martedì 9 marzo alle 20.30 Fabrizio Cassi dirigerà il Coro del Teatro Petruzzelli. Solisti Michela Guarrera (soprano), Cecilia Molinari (mezzosoprano), Riccardo Della Sciucca (tenore), Matthias Winckhler (basso). Rocco Toscano (pianoforte), Chiara Pulsoni (pianoforte), Gaetano Magarelli (armonium). In programma Petite Messe solennelle, per soli, coro misto, due pianoforti e armonium di Gioachino Rossini. Sabato 13 marzo alle ore 19 Nicolas Nägele dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista István Várdai (violoncello).

In programma Concerto n. 2 in si minore, per violoncello e orchestra, op. 104 di Antonn Dvoràk e Sinfonia n. 6, in Fa maggiore, op. 68 «Pastorale». Venerdì 19 marzo alle 20.30 Hansj”rg Albrecht dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista Benjamin Grosvenor (pianoforte). In programma Die Hebriden (Le Ebridi), ouverture in si minore op. 26 di Felix Mendelsson-Bartholdy, Concerto n. 2, in sol minore, per pianoforte e orchestra op. 22 di Camille Saint-Sa‰ns, Sinfonia n. 1, in do minore, Wab 101 di Anton Bruckner. Mercoledì 24 marzo alle 20.30 Jordi Bernàcer dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, solista Nils M”nkemeyer (viola). In programma Concerto in La maggiore per clarinetto e orchestra, KV 622 (versione per viola e orchestra), Sinfonia n. 82, in Do maggiore, Hob: I: 82, «L’ours» (L’orso) di Franz Joseph Haydn. Lunedì 29 marzo alle 20.30 Jordi Bernàcer dirigerà l’Orchestra del Teatro Petruzzelli. Solista Daniel Ottensamer (clarinetto). In programma Concerto in La maggiore, per clarinetto e orchestra, KV 622 di Wolfgang Amadeus Mozart e Sinfonia Mathis der Maler di Paul Hindemith.

