Anche quest’anno, a maggio i baresi dovranno rinunciare al Corteo storico di San Nicola e alla festa. L’emergenza Covid non permette di riproporre la tradizionale sagra, così come nel 2020 anche quest’anno non ci saranno i festeggiamenti.

Con i contagi che stanno tornando a salire e le varianti che preoccupano per la maggiore contagiosità, non è possibile nemmeno ipotizzare che possano esserci assembramenti. Quindi, come nel 2020, verranno celebrati solamente i riti religiosi con le dovute restrizioni. Per il secondo anno consecutivo Bari deve rinunciare al suo appuntamento tradizionale, un danno anche economico non irrilevante per commercianti, ristoratori e albergatori.

