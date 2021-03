«Siamo alle soglie di una nuova impennata dei contagi, con varianti più insidiose che hanno preso ormai il sopravvento nella nostra nazione. Con i sindaci di Monopoli e Mola di Bari ho scritto al prefetto per chiedere risorse aggiuntive per il controllo del territorio». Lo scrive su facebook il sindaco di Polignano a Mare e presidente di Anci Puglia, Domenico Vitto.

«In pochi giorni il numero di cittadini con il Covid-19 a Polignano è salito a 38. Purtroppo – dice Vitto – l’eccezionale afflusso di persone nei giorni scorsi, nonostante l’ordinanza e il potenziamento dei controlli, ci ha trovato in grossa difficoltà, non potendo materialmente controllare tutti i potenziali assembramenti. In una situazione così critica, non possiamo permetterci errori. Quindi – conclude – indossiamo la mascherina correttamente, teniamo le distanze e puliamo costantemente le mani».

