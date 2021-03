L’assessorato al Welfare di Bari rende noto che il Centro servizi per le famiglie del Municipio IV “Circumnavigando” ha organizzato “Acrobati senza rete”, un percorso di sensibilizzazione rivolto ai minori dai 10 anni in su e finalizzato a renderli consapevoli e informati sui rischi legati all’uso dei social network.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di far conoscere il mondo virtuale e le sue forme di espressione ai ragazzi in modo da insegnar loro ad utilizzare consapevolmente i social network riconoscendo fattori di rischio e, di conseguenza, attivando ogni forma di tutela necessaria.

L’iniziativa gratuita, che partirà giovedì 4 marzo, è strutturata in una serie di incontri online in programma ogni primo e terzo giovedì del mese, dalle ore 17 alle 18, per un totale di 6 incontri. Gli incontri saranno condotti da un media educator esperto, Roberto Sardaro, e si svolgeranno sulla piattaforma GoTo Meeting con il codice di accesso 956 175 269.

Di seguito il calendario completo: 4 marzo, 18 marzo, 1 aprile, 15 aprile, 6 maggio, 20 maggio. Inoltre il centro “Circumnavigando” ha attivato anche “Non più soli”, lo sportello di ascolto per adolescenti offerto da un’equipe di esperti composta da psicologi, pedagogisti ed educatori professionali. Anche questo servizio è gratuito: per accedervi è necessario prenotare un appuntamento ai numeri 080 5038794 e 348 2719578 o scrivere a centrocircumnavigando@gmail.com.

