Bari, scaricano rifiuti in strada e vengono filmati: multa da 4mila euro. Petruzzelli: “I cittadini migliori alleati” – VIDEO

Stamattina alcuni cittadini del San Paolo hanno segnalato, e anche filmato, una paio di persone che abbandonavano rifiuti ingombranti per strada, nei pressi dei cassonetti, incurante di tutti e tutto. Grazie alle segnalazioni gli agenti della Polizia Locale, che ringrazio per il lavoro e l’impegno quotidiano al servizio della città e della comunità intera, sono riusciti a intercettare l’incivile e a sanzionarlo”. Lo scrive l’assessore all’Ambiente del Comune di Bari Pietro Petruzzelli.

“Il furbone si è beccato una sanzione di oltre 4 mila euro, anche perché sprovvisto dell’assicurazione, e il sequestro del mezzo. Io continuo a non capire perché alcune persone pensino ancora di poter abbandonare i rifiuti dove capita. Eppure ormai mi sembra abbastanza chiaro che oltre i controlli della polizia, oltre le telecamere, oltre tutto ciò che il Comune ha predisposto per la lotta agli incivili, ormai ci siete voi, i cittadini per bene che hanno a cuore la città e che non accettano più questi comportamenti incivili ma denunciano”.

“Siete voi i migliori alleati dell’ambiente e del rispetto delle regole. E questo è fondamentale perchè non c’è miglior custode di un territorio dei suoi stessi abitanti. E la collaborazione ormai sempre più frequente tra cittadini e istituzioni, porta a bei risultati come questo e soprattutto ci conferma che ormai la lotta agli incivili non riguarda più solo le istituzioni ma la comunità intera”, conclude Petruzzelli. Ecco il video – https://youtu.be/2LbwoLTKWKc

