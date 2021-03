La curva epidemiologica Covid a Bari avanza con alti e bassi. Infatti dopo un mese di contagi in costante discesa, con il dato più basso dall’inizio della seconda ondata (lo scorso 22 febbraio, con 2.677 casi), l’ultimo aggiornamento dei dati pubblicati sul sito del Comune conferma un aumento dei cittadini positivi al virus.

Nel dettaglio del bollettino nel capoluogo pugliese in 4 giorni, i cittadini in isolamento Covid passano da 2.747 alla cifra aggiornata del 28 febbraio: 3.261, di cui positivi 2.226. I nuovi in isolamento sono 769, comprensivi dei ricoveri, mentre quelli usciti da isolamento o guariti sono 412. In totale le famiglie con almeno un componente in isolamento sono 5.956, un aumento di 710 nuclei famigliari in 4 giorni. In basso la mappa dei quartieri con i cittadini in quarantena.

Tutti i dati sono riferiti esclusivamente ai casi di isolamento domiciliare e sono al netto dei ricoveri ospedalieri, ulla base delle informazioni fornite dalla Prefettura di Bari e dalla Regione Puglia sui casi del giorno precedente. (In basso la mappa quartiere per quartiere)

