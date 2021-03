“Il valore Rt è ancora inferiore a 1, ma gli indicatori di diffusione del contagio ci pongono in rischio moderato. Dobbiamo aspettare il giudizio della Cabina di regia perché con rischio moderato potremmo essere anche classificati in fascia arancione”: lo spiega all’ANSA l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco in merito alla situazione epidemiologica pugliese.

La Puglia è da due settimane e mezzo in zona gialla, ma il numero dei contagi Covid sta aumentando favoriti, come sostengono gli esperti, dal diffondersi della variante inglese. Anche la fondazione Gimbe oggi segnala un incremento settimanale di nuovi casi del 30% rispetto alla settimana scorsa, bisognerà però attendere domani l’esito della riunione della Cabina di regia per capire se la Puglia passerà in zona arancione.

