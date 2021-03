La terza ondata di contagi Covid-19 in Puglia è innescata, a dirlo il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe: nella settimana dal 24 febbraio al 2 marzo l’aumento dei casi positivi rispetto a sette giorni prima è stato del 30.3%; aumentano quindi anche i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti, pari a 838, la media italiana è di 723. Per ora sotto controllo la situazione negli ospedali, l’occupazione dei posti letto è sotto la soglia critica sia in area medica che nelle terapie intensive. Le due province in cui si è registrato il maggior aumento percentuale di contagi sono Bari (+44,2%) e Foggia (+44%).

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.