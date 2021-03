Ancora un addio per la centralissima via Sparano di Bari e, ancora una volta, a chiudere è un punto vendita di un grande marchio. Si tratta di Hermès, brand di lusso da anni situato all’angolo con via Principe Amedeo e dove, da ieri, secondo quanto raccontato da Repubblica, le saracinesche sono già abbassate. All’interno solo due dipendenti intenti ad inscatolare la merce prima di lasciare il locale. E, in effetti, lo stop all’attività è confermato anche dalla sua classificazione sui motori di ricerca, dove il negozio è già etichettato come “Chiuso definitivamente”.

Una chiusura che giunge all’indomani dell’addio alla via dello shopping barese da parte del noto marchio di borse in pelle “Cromia”, che si trovava sulla stessa via Sparano, tra via Dante e via Principe Amedeo. E, ancora, ad alcuni mesi di distanza dalla chiusura dello storico Disney Store.

