È alla firma del sindaco di Bari Antonio Decaro l’ordinanza che ribadisce il divieto di consumazione di alimenti e bevande su suolo pubblico o aperto al pubblico già a decorrere dalle ore 18.00 e dispone, per questo weekend (6 e 7 marzo) e per il prossimo (13 e 14 marzo), il divieto di asporto di bevande a partire dalle ore 18.00 per tutti gli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Nelle stesse giornate, inoltre, il dispositivo prevede la chiusura dei distributori automatici h24, sempre a partire dalle ore 18.00.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.