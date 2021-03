Si terrà dal 26 al 28 maggio ‘Restauro in Tour’, l’edizione 2021 del Salone Internazionale del Restauro che quest’anno, dopo la forzata pausa del 2020, si svolgerà nella Nuova Fiera del Levante di Bari e su una piattaforma digitale dedicata.

‘Restauro in Tour’ è il rinnovato progetto per la promozione delle aziende del settore nato dalle nuove sinergie tra Fiera di Ferrara e Assorestauro che, quest’anno, porteranno il più importante evento al mondo sul restauro dei beni culturali e ambientali, per la prima volta lontano da Ferrara.

