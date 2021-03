È stato ricoverato in gravi condizioni nel Policlinico “Riuniti” di Foggia dopo essere stato accoltellato al petto da sua moglie. Protagonista della vicenda un camionista di 45 anni di Ascoli Satriano, nella provincia del capoluogo dauno. Secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione dei carabinieri, l’accoltellamento sarebbe avvenuto durante un litigio avvenuto in casa della coppia, alla presenza dei due figli minorenni.

La moglie dell’uomo, una donna di 42 anni, ha riferito di aver subìto, precedentemente, minacce. Non sarebbero stati accertati, però, episodi di violenza pregressa o denunce tra i due coniugi. Il 45enne si trova ora in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.